Стало известно об ударе по ГУР Украины в Харьковской области «ВО»: ВС России ударили по объектам ГУР Украины в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-34

Telegram-канал «Военное обозрение» сообщил, что российские военные нанесли мощный удар по объектам в Харьковской области, где располагался личный состав Главного управления разведки Украины. Канал отмечает, что украинская сторона подтвердила факт попадания по некоторым целям. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал отмечает, что целью удара были пункты дислокации личного состава и командования Главного управления разведки в Харькове и Харьковской области. По данным канала, удары также были нанесены по целям в приграничной с Россией Казачьей Лопани и в поселке Боровая, где находится штаб украинских сил, и по местам дислокации пехоты на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«ВО» также приводит слова мэра Харькова Игоря Терехина, сообщившего о попаданиях снарядов в центре города. По его словам, сейчас там идет разбор завалов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о поражении командного пункта и живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении при помощи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Удар был нанесен с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.