Во Львовской области прогремели взрывы

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели во Львовской области Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, они произошли в Дрогобычском районе области.

Взрывы в Дрогобычском районе (Львовской области. — NEWS.ru), — написал Козицкий.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прозвучало в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на всей территории страны утром 21 сентября была объявлена воздушная тревога. Также серия взрывов прогремела в городе Хмельницком.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).

Кроме того, украинские СМИ писали, что серия взрывов произошла в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.