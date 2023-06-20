Во Львове загорелся объект критической инфраструктуры Глава Львовской ОГА сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры

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Во Львове в результате ночных обстрелов загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава местной облгосадминистрации Максим Козицкий. По его словам, при обстрелах и возгорании никто не пострадал. На месте работают экстренные службы города.

Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы, — написал глава Львовской областной администрации.

Воздушная тревога была объявлена на территории почти всей Украины 20 июня около 4 утра. Во Львове она прекратилась лишь спустя два часа.

В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Украинский телеканал ТСН сообщил, что в Одессе раздался сильный взрыв. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожье.

16 июня украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе ПВО в регионе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Подольском районе. Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.