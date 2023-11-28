Во Львове суд заочно приговорил блогера из России к 11 годам «Запад»: во Львове суд заочно приговорил блогера из РФ Витязеву к 11 годам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российского журналиста и блогера Юлию Лозанову, выступающую под псевдонимом Юлия Витязева, сообщает городское издание «Запад». Лозанову признали виновной в информационном сотрудничестве с Москвой и оправдании действий России.

Основанием для таких обвинений стал тот факт, что журналист является уроженкой Одессы. При этом она еще в 2015 году переехала в столицу России, а в 2020 году получила гражданство РФ. В январе 2023 года Лозанову включили в санкционный список украинского Совбеза.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что суд в Киеве арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму 17 млрд гривен ($464 млн). Речь шла о 20 компаниях и банках, функционировавших на территории Украины.

В ведомстве рассказали, что под арест подпали финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод. В СБУ подчеркнули, что наложенный арест не позволит российским предпринимателям переписать свои активы на третьих лиц.