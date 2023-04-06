Во Львове объявили «конец истории Московского патриархата» Мэр Львова Садовый: УПЦ прекратила существовать в городе

Фото: church.ua

Во Львове начался демонтаж храма во имя равноапостольного князя Владимира

Во Львове за два дня завершили историю Московского патриархата, заявил мэр Андрей Садовый. По его словам, каноническая Украинская православная церковь прекратила свое существование в городе. Садовый сообщил, что местные власти отобрали всю собственность УПЦ. Он уточнил, что деревянная церковь во имя равноапостольного князя Владимира уже снесена. Другие храмы отдадут в пользование раскольнической ПЦУ и другим организациям.

За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Снесенный храм во Львове посчитали самостроем. Садовый добавил, что эту церковь уже демонтировали. Храм на улице Бобанича теперь будет использовать ПЦУ.

До этого община раскольнической церкви во Львове проголосовала за переход в ПЦУ. После голосования городской совет передал религиозной раскольнической организации земельный участок для строительства кафедрального собора.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сказал, что церковь Святого Георгия Победоноcца канонической УПЦ во Львове хотят передать Православной церкви Украины. Он выразил надежду, что в ближайшее время эта церковь станет гарнизонным храмом ПЦУ.

До этого сторонники ПЦУ осуществили захват кафедрального собора в Хмельницком.