Во Львове сносят храм Украинской православной церкви Во Львове сносят храм УПЦ для передачи земли во владение ПЦУ

Фото: upc.lviv.ua

Храм равноапостольного князя Владимира

Во Львове начали разбирать деревянную церковь Святого равноапостольного князя Владимира, принадлежащую канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Zaxid.Net. Храм сносят представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как отмечает издание, храм является самостроем.

Zaxid.Net отмечает, что львовская община УПЦ проголосовала за переход в ПЦУ. После голосования городской совет передал религиозной раскольнической организации земельный участок. На этой территории будет построен кафедральный собор.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сказал, что церковь Святого Георгия Победоноcца канонической УПЦ во Львове хотят передать Православной церкви Украины. Он выразил надежду, что в ближайшее время эта церковь станет гарнизонным храмом ПЦУ.

До этого сторонники ПЦУ осуществили захват кафедрального собора в Хмельницком. Комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. Ключи от собора уже переданы членам комиссии.