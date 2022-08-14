Во избежание катастрофы: в Запорожье предложили остановить работу АЭС Постпред России Ульянов: власти Запорожья предложили остановить работу АЭС

Фото: РИА Новости

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС

В связи с обстрелами со стороны Украины власти Запорожской области выступили с предложением остановить работу местной электростанции, написал в своем Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он объяснил, что правительство региона опасается ядерной катастрофы.

В связи с продолжающимся обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы, — написал Ульянов.

Накануне Ульянов призвал украинскую сторону остановить атаки на Запорожскую АЭС, передает ТАСС. Постпред указал, что это необходимо для обеспечения безопасности участников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время их визита на станцию.

Накануне ЗАЭС и Энергодар подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Представитель администрации региона Владимир Рогов сообщил, что были слышны высс=трелы, а очевидцы сообщили о прилетах в районе побережья Днепра и ЗАЭС

В настоящий момент Запорожская АЭС в Энергодаре находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.