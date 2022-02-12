Во Франции сообщили, что не видят признаков подготовки России к агрессии

В администрации президента Эммануэля Макрона заявили, что Франция не видит оснований полагать, что Россия планирует начать вторжение на Украину либо какую-либо другую военную агрессию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

Франция не видит признаков подготовки России к агрессии, исходя из того, что Путин сказал Макрону, сообщили в Елисейском дворце, — передаёт РИА Новости.

Сегодня, 12 февраля, президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что разговор длился 1 час 40 минут. Стороны говорили о перспективах снижения напряжённости в кризисе вокруг Украины.

Беседа французского и российского лидеров стала уже четвёртым телефонным разговором в их общении за последние недели. 7 февраля Макрон и Путин встречались очно в Москве и провели пятичасовые переговоры. После этого французский лидер побывал в Киеве и Берлине. По итогам встречи в Кремле французский лидер заявил, что разговор с российским коллегой был «насыщенным и содержательным».

Также сегодня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по телефону примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США — 19:00 по Москве.

Переговоры президентов проходят на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на недавнем брифинге.

Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО даже назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.