Во Франции Зеленского заподозрили в безумии после слов о России Causeur: заявление Зеленского о России свидетельствует о его безумии

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Обозреватель французской газеты Causeur Шарль Ройзман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заявлениями о России продемонстрировал исключительную болезненность своей психики. Показана нарциссическая мания величия актера, нашедшего главную роль в жизни, отметил он в публикации.

Зеленский ранее говорил, что согласится на переговоры с Россией «только после смены ее руководства». При этом в Москве много раз заявляли о готовности найти мирное решение кризиса.

Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, — написал Ройзман.

Он также назвал Зеленского авантюристом, отказывающимся от дипломатии и диалога. По мнению обозревателя, украинский лидер хочет втянуть в конфликт весь мир.

Ранее американский аналитик Саагар Энджети заявил, что благодаря негативной реакции Владимира Зеленского на предложенные американским бизнесменом Илоном Маском варианты решения кризиса стала понятна главная ошибка Запада в отношении России. Аналитик назвал предложение Маска сложным дипломатическим решением, которое поможет избежать ядерной войны.