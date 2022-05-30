Во Франции заявили об отсутствии условий для диалога Москвы и Киева Глава МИД Франции Колонна: условий для диалога Москвы и Киева сейчас нет

Катрин Колонна / Фото Tobias Schwarz/dpa/Global Look Press

Условия для старта переговоров между руководством России и Украины еще не созданы, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она подчеркнула, что Париж обеспокоен развитием ситуации на Украине и поэтому собирается приложить больше дипломатических усилий.

Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог [между РФ и Украиной], однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры для того, чтобы это стало возможным, — сказала Колонна.

Глава крымского полуострова Сергей Аксёнов ранее заявил, что переговоры России и Украины по поводу статуса Крыма бесполезны. Власти Украины не признают статус полуострова и считают его украинским, российские же власти считают наоборот. Намеков на то, что какая-либо из сторон изменит свою позицию. нет, а территориальный вопрос является одним важнейших для достижения хотя бы режима прекращения огня.