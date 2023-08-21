Во Франции заявили об отказе Нидерландов от поставок F-16 Украине

Фото: Ac1 Tylir Meyer/U.S Air/Global Look Press

Нидерланды могут отказать Киеву поставлять Вооруженным силам Украины истребители F-16, написал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X). При этом ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о согласии Амстердама на отправку F-16.

Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября «Партия свободы» победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе! — заявил он.

Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву. Таким образом он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов. При этом Рютте подтвердил, что Нидерланды и Дания обязуются поставить самолеты Украине в сотрудничестве с США и другими союзниками.

О том, что Нидерланды готовы передать Украине 42 истребителя, Зеленский заявил 20 августа после встречи с Рютте. По его словам, «это только начало». Глава государства добавил, что Киев получит самолеты после того, как украинские летчики и инженеры пройдут курсы по их эксплуатации.