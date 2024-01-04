Во Франции заявили о превосходстве России над Украиной Генерал Клермон назвал значительным превосходство России над Украиной в воздухе

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Истребитель Су-35

Россия значительно превосходит Украину в воздухе, заявил бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности корпусной генерал авиации Брюно Клермон в интервью газете Valeurs Actuelle. Он отметил, что этот фактор значительно препятствует продвижению украинских войск.

В этой сфере превосходство российской армии значительно. Оно препятствует продвижению украинских войск, — сказал он.

Клермон сопоставил силы России и Украины и пришел к выводу, что авиация и Военно-морской флот ВС РФ практически не пострадали за время военной операции. Он также назвал контрнаступление Киева провалившимся и отметил, что Москва смогла перевести экономику на военные рельсы и избежать серьезных последствий от санкций Запада.

Старший вице-президент Лексингтонского института Дэн Гур ранее заявил, что Россия стремится сокрушить Украину, используя превосходство в силе и запасах вооружения. По его словам, Москва также наращивает запасы оружия для более тяжелых боев в следующем году.

Как отметил Гур, Россия начала военную операцию с большим запасом танков, чем Украина. По его словам, это дает Вооруженным силам РФ явное и, возможно, решающее преимущество на поле боя.