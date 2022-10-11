Во Франции заявили о попытках Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией Экс-посол Франции: Киев пытался втянуть НАТО в конфликт с РФ терактом на Крымском мосту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил в эфире телеканала BFM, что при организации взрыва на Крымском мосту Киев рассчитывал спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Дипломат добавил, что Зеленский не может добиться военных успехов без помощи США. Он назвал ответные действия президента России Владимира Путина «умеренными».

Зеленский не может добиться военных успехов без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в этот конфликт, — рассказал Бланшмезон.

По его словам, Киев терактом на Крымском мосту попытался подтолкнуть Москву к более жестким действиям.

Если Москва применит ядерное оружие, то Запад должен обеспечить смену власти в России, написал ранее в статье для американской газеты The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Он добавил, что в случае ядерного удара следует принять Украину в Североатлантический альянс. По словам политика, Запад должен надавить на Китай и Индию с тем, чтобы руководства этих стран осознали недопустимость дальнейшей поддержки Кремля.

Бывший глава правительства Швеции также призвал наносить удары по стратегическим объектам России в случае применения ядерного оружия. Он допустил уничтожение Черноморского и Балтийского флотов или объектов по сжиженному природному газу в Арктике.