Во Франции заявили о неравноправном энергетическом договоре с Германией Французский депутат Танги пожаловался на нечестный энергетический договор с Германией

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Новое соглашение Германии и Франции о взаимных поставках энергетических носителей является несправедливым и невыгодным по отношению к последней, заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги в обращении к министру энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, на которое ссылается Lenta.Ru. Танги потребовал сделать этот «беспрецедентный энергетический договор» максимально прозрачным.

Депутат пояснил, что с 10 октября 2020 года Франция ежедневно поставляет в Германию газ в объемах от 31 до 100 ГВтч в сутки. При этом она вынуждена продавать Германии газ, который она ранее купила по «очень высокой» цене у США, а также покупать у Германии электроэнергию из ископаемого топлива, особенно угля, что идет вразрез с обязательствами, взятыми на себя правительством. При этом не было дано никаких подробностей относительно экономических и финансовых условий этого соглашения, в частности относительно цены продажи газа в Германию.

Франция поставляет газ в Германию и надеется, что последняя предоставит ей взамен электроэнергию, однако Берлин официально не взял на себя никаких обязательств на случай отсутствия [поставок] электричества во Франции. Если это ожидаемое обязательство не будет выполнено <...>, Франция, уже поставившая газ в Германию, останется без электричества, — объяснил депутат.

По словам Танги, это соглашение свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета и ее статусе импортера электроэнергии впервые за 40 лет. Он также заявил о том, что население Франции озабочено увеличением расходов на электроэнергию и возможностью отключения электроэнергии. Депутат попросил правительство обнародовать тариф и условия договора с Германией, сделав контракт видимым и прозрачным.

Ранее сообщалось, что домохозяйства в Германии в 2023 году столкнутся с ростом цен на газ и электричество на 112% и 44%. Издание Handelsblatt отмечает, что в марте 2023 года федеральное правительство введет ограничение цен на электроэнергию и газ. Будет установлен потолок цен для домохозяйств, которые смогут платить максимум 40 евроцентов за киловатт-час за 80% полученной энергии, однако эти меры только немного смягчат возросшие расходы на электроэнергию и рост цен.