Во Франции заявили о негодности поставленных Украине САУ Caesar Министр обороны Франции Лекорню заявил, что поставленным Киеву САУ Caesar нужен ремонт

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САУ Caesar

Газета Figaro сообщила, что все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые были поставлены Украине Францией, требуют ремонта. По ее данным, из-за частого использования быстро изнашиваются и приходят в негодность стволы пушек.

Некоторые повреждения Caesar становятся серьезной проблемой, — цитирует издание главу Минобороны Франции Себастьяна Лекорню.

В Figaro указали, что министр подталкивает производителей ускорить темпы производства, что позволит приступить к новым отправкам. При этом французская армия не готова поставлять новые САУ со своих складов.

Лекорню рассказал, что одно из восемнадцати орудий, которые были ранее поставлены Украине, уже выведено из строя, другие обездвижены. Он считает, что ВСУ придется наладить ремонт пушек на месте, поскольку отправка Caesar для ремонта в Польшу займет много времени и подвергнет системы риску.

Ранее Себастьян Лекорню заявил, что страна передаст Украине шесть установок Caesar. Глава военного ведомства при этом не уточнил, стала ли сделка результатом нового запроса Киева. Он лишь отметил, что Париж уже поставил Киеву артиллерийские установки предыдущего поколения — гаубицы TRF1.