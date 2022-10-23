Во Франции заявили о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине Французский политик Филиппо: Байден намерен скоро «взорвать» ситуацию на Украине

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Джо Байден

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден и его команда готовы добиться эскалации конфликта на Украине. Они считают, что это позволит демократам победить на ноябрьских промежуточных выборах в конгресс США, написал он в Twitter.

Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11! — подчеркивается в его сообщении.

Филиппо пояснил, что Байдену и его окружению очень нужна победа на этих выборах, поскольку при поражении демократов «мир восторжествует», а в Белом доме этого не желают.

Ранее телекомпания СNN заявила, что разница во мнениях по вопросу оказания США военной помощи Украине грозит оказаться камнем преткновения для республиканцев, если они выиграют промежуточные выборы в конгресс. Полученное большинство в обеих палатах законодательного органа чревато расколом из-за разных позиций лидеров этих палат, считают в СNN.