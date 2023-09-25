Во Франции заявили о дальнейшей поддержке президента Нигера МИД Франции: Париж продолжит поддерживать президента Нигера и после вывода войск

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Катрин Колонна

Франция продолжит поддерживать отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума даже после решения о выводе своих войск из этой страны, заявила глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна, сообщает ТАСС. По ее словам, позиция Парижа состоит в том, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок.

Решение, о котором было объявлено вчера вечером, не меняет позицию Франции, которая заключается в поддержке президента Базума и восстановления конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия Экономического сообщества стран Западной Африки, — сказала министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября заявил, что решил отозвать посла из страны, также из Нигера будут эвакуированы все другие дипломаты.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сообщил NEWS.ru, что Франция теряет свои позиции на Африканском континенте, но все еще пытается зацепиться за территории, которыми когда-то владела. Учитывая же отношения между Нигером и Россией, отметил Баранец, нельзя исключать появления в этой стране российских войск. По его мнению, начинается эпоха большого сражения за Африку, в котором участвуют очень крупные мировые игроки — Китай, Россия и США.