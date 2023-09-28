Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины Французский журналист Кауфманн: НАТО бежит с фронтов из-за провала на Украине

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Отступление Запада с политического и военного фронтов связано с неудачей на Украине, утверждает журналистка Сильви Кауфманн в своем материале для газеты Monde. Она подчеркнула, что вывод французских войск из Нигера через два года после отхода американских войск из Афганистана является признаком отступления Запада, которое охватывает как военные, так и политико-дипломатические аспекты.

Кауфманн отмечает, что конфликт на Украине стал частью этого отступления и только усиливает его последствия. Автор статьи утверждает, что за отводом войск стоит подготовка к новой фазе. По ее словам, из-за несогласия с политикой Запада в отношении Глобального Юга Запад вынужден идти на уступки по разным вопросам. Спецоперация на Украине, по мнению журналистки, лишь усугубляет эту тенденцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение. Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивает на принятии страны, добавил он.