Во Франции заявили, что союз Парижа и Берлина развалился Политик Филиппо: союза Франции и Германии больше нет

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Равноправного союза Франции и Германии больше не существует, заявил РИА Новости лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Париж в отношениях с Берлином оказался на правах «раба».

Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, — это союз «хозяин — раб», и, к сожалению, мы здесь рабы. Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах, — полагает Филиппо.

Политик подчеркнул, что в его словах нет упрека в сторону ФРГ, так как немецкие власти руководствуются и действуют в своих национальных интересах. Однако того же нельзя сказать о властях Франции, продолжил Филиппо. На его взгляд, французское правительство предало свой народ и подчиняется интересам других государств.

Ранее Филиппо обращал внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон не пользуется особым уважением среди мировых лидеров. В качестве примера политик напомнил о приеме главы государства, оказанном ему в Китае. Тогда гостей рассаживали за общий стол с президентом Пятой республики Си Цзиньпином. Макрону отвели место на большом расстоянии от китайского лидера. Аналогичная ситуация произошла и во время визита Макрона в Россию.