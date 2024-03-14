Во Франции заявили, что Путин отчитал двух мировых лидеров одной репликой Политик Филиппо: Путин отчитал Макрона и Зеленского заявлением о «хотелках»

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президенту России Владимиру Путину удалось отчитать сразу двух мировых лидеров одной репликой, написал в Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне и украинском лидере Владимире Зеленском. Таким образом политик прокомментировал заявление Путина, который ранее подчеркнул, что будущие переговоры с Украиной должны быть основаны не на «хотелках после применения психотропных средств».

Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского! — написал Филиппо.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Киева. По его словам, диалог должен основываться на реалиях, которые сложились «на земле», а не на «хотелках».

При этом российский лидер признал, что не верит Западу и что России нужны прописанные гарантии, которые бы ее устроили. Путин указал: пока преждевременно говорить о том, что это могло бы быть. Однако президент пообещал, что Москва не купится на простые посулы, поскольку предпочитает руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями.