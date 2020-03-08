https://static.news.ru/photo/3376bfda-619b-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Новый тип коронавируса обнаружили у четырёх депутатов и двух сотрудников нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи) Франции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство здравоохранения французского региона Иль-де-Франс.

Тесты четырёх депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус COVID-19. Проводятся санитарные обследования, службы Ассамблеи приняли меры по ограничению возможного распространения вируса, — приводит сообщение агентство.

Отмечается, что медицинские работники поместили на карантин инфицированных и выясняют с кем они могли контактировать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство здравоохранения Франции запретило проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса.