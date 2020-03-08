Новый тип коронавируса обнаружили у четырёх депутатов и двух сотрудников нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи) Франции. Об этом
Тесты четырёх депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус COVID-19. Проводятся санитарные обследования, службы Ассамблеи приняли меры по ограничению возможного распространения вируса, — приводит сообщение агентство.
Отмечается, что медицинские работники поместили на карантин инфицированных и выясняют с кем они могли контактировать.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство здравоохранения Франции запретило проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса.
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