Французы вступают в новый год вместе с законом, запрещающим оборачивать большинство фруктов и овощей в пластиковую упаковку. В законе, вступившем в силу 1 января, указаны 30 видов продовольствия, включая огурцы, лимоны и апельсины, которые с настоящего дня не могут продаваться в пластиковой пленке. Постановление, названное президентом Эммануэлем Макроном «настоящей революцией», нацелено на почти полное прекращение использования материала к 2040 году.

Согласно исследованиям, до сегодняшнего дня более трети всех фруктов и овощей на французских прилавках оборачивались в пищевую пленку, в то время как отказ от нее уменьшит на 1 миллиард в год количество случаев одноразового использования пластика.

Уточняется , что действие закона распространяется только на свежие овощи и фрукты в частных точках продажи, в то время как обработанные продукты и фрукты, продаваемые оптом, не попадают под его действие.

Министерство окружающей среды подчеркнуло, что будет и дальше принимать меры по продвижению использования перерабатываемых материалов в пищевом производстве и продаже.

Помимо других экологических законов, вступающих в силу в 2022 году, фигурируют запреты на продажу пластиковых игрушек в фаст-фудах, перевозку печатной продукции в индивидуальной пластиковой упаковке и установка в мечтах публичного пользования фонтанчиков с водой для снижения расхода бутылок.

Несколько членов ЕС уже объявили о разработке схожих законопроектов, цель которых — добиться показателей, установленных на эко-саммите COP26, прошедшем осенью в Шотландии.

Сегодня также стало известно о том, что Брюссель планирует присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газу. Добавляется, что ЕС собирается предоставить крупные инвестиции в эти проекты, «как минимум на следующие 20 и 10 лет» соответственно.