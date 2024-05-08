Во Франции заметили, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона Филиппо: Си Цзиньпин публично унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Францию публично унизил президента этой страны Эммануэля Макрона, написал в соцсети Twitter (X) лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он обратил внимание, что китайский лидер на встрече с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен игнорировал французского лидера.

Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона, — написал Филиппо.

Глава политической силы посетовал, что «дух подчинения» и членство в ЕС наносит ущерб национальным интересам Франции и ослабляет страну. По мнению Филиппо, Макрон был унижен и высмеян.

Франция должна свернуть программу поддержки Украины, заявил ранее лидер партии «Патриоты». По его мнению, как минимум, Париж должен выступить за мирные переговоры ради собственного благополучия. Филиппо добавил, что сейчас Париж по наказу Вашингтона катится в пропасть войны. Он отметил, что французские власти «губят страну ради президента Украины Владимира Зеленского».

До этого политик обратил внимание, что финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции происходит на фоне разваливающихся больниц в стране. Люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, подчеркнул Филиппо.