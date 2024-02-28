Во Франции захотели выйти из НАТО после заявления Макрона про Украину Филиппо предложил выйти из НАТО после заявления Макрона о войсках для Украины

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франции надо выйти из Североатлантического альянса после заявления президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, заявил лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (Х). По его словам, глава страны ведет себя как «психопат».

Избавьтесь от Макрона-психопата и выйдите из НАТО, быстро! — заявил политик.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, как позднее пояснил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню, не означает участие национальной армии в боевых действиях. Военные могут помогать ВСУ в разминировании или обучении украинских бойцов, добавил он.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона напомнил, что организация призывает избегать подстрекательской риторики вкруг конфликта на Украине. Он уточнил, что такой позиции они придерживались с самого начала событий.

Недавно Макрон сообщил, что лидеры стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя». Как отметил французский лидер, Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте, а также «все возможное, если это полезно для достижения нашей цели».