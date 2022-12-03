Во Франции захотели выйти из Евросоюза из-за поддержки Зеленского Французский политик Филиппо призвал Париж выйти из ЕС из-за тоталитарной политики Брюсселя по Украине

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Французский политик Флориан Филиппо в Twitter призвал Париж отказаться от членства в Евросоюзе из-за тоталитарной политики Брюсселя и Еврокомиссии в частности. По его словам, ЕС угрожает лишить Венгрию €13 млрд из-за того, что страна не согласна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в вопросе полной поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

ЕС угрожает лишить Венгрию €13 млрд, рискуя ввергнуть ее в очень суровый кризис. Настоящая причина за предлогами: Венгрия не согласна с Урсулой в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его! — написал Филиппо.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против механизма совместного заимствования для выделения помощи Киеву. По его мнению, страны для этого должны заключать двусторонние отношения, чтобы не оказаться в должниках. Речь идет о намерении ЕС выделить Украине помощь в сумме €18 млрд в будущем году. Венгерский премьер пояснил, что если ЕС превратится в «долговое сообщество», то стонать от этого будут «не только наши дети, но и наши внуки», а платить за неплатежеспособные государства будут другие страны — члены союза.

До этого политолог Юрий Самонкин предположил, что Евросоюз может распасться из-за экономического противостояния России. По его мнению, европейские страны не имеют суверенитета и только Орбан называет вещи своими именами, тогда как большинство других стран не высказываются против общего курса.