Во Франции предложили уничтожить Евросоюз из-за Украины Филиппо призвал уничтожить ЕС после решения о беспошлинном импорте с Украины

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протест фермеров в Париже

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо уничтожить Евросоюз раньше, чем он «убьет» сельское хозяйство Европы. В социальной сети Twitter (X) политик отметил, что евродепутаты «воткнули нож в спину» европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта сельхозпродукции с Украины без таможенных пошлин.

Европарламент только что вонзил еще один нож в спину «злым фермерам» из-за Украины! При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года! ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте убьем его раньше! — написал политик.

Ранее член парламента Франции Александр Сабату заявил, что беспошлинный импорт товаров с Украины представляет смертельный риск для агропромышленного сектора Франции. Он написал письмо, адресованное властям страны, в котором призвал урегулировать вопрос. Сабату обратил внимание, что за последний год доля импорта с Украины выросла на 74%. По его словам, украинская курица наводнила рынок Франции, так как продается по более низкой цене, чем предлагают местные фермеры.