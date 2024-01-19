Во Франции захотели уйти из НАТО из-за России Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за политики в отношении России

Фото: nato.int

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в Twitter (X), что Франции нужно выйти из НАТО из-за враждебной политики военного блока по отношению к России. По его мнению, Североатлантический альянс приближает начало третьей мировой войны.

Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали. <...> Давайте выберем свободную Францию и мир! — призвал Филиппо.

Таким образом лидер французских «Патриотов» отреагировал на решение НАТО провести крупнейшие за последние годы военные учения. Филиппо акцентировал внимание на публикациях СМИ, что маневры будут направлены на демонстрацию готовности Альянса воевать с Россией.

Филиппо уже не первый раз призывает прекратить членство в НАТО. Политик также предлагал Западу «забыть» про президента Украины Владимира Зеленского. Лидер «Патриотов» просил французов «не верить басням НАТО». Кроме того, Филиппо не сомневается, что в Германии и США на самом деле хотят как можно скорее возобновить свой бизнес в России.

Ранее Филиппо назвал невероятным безумием резолюцию Европарламента с критикой Венгрии, которую ЕП обвинил в систематическом подрыве фундаментальных ценностей Евросоюза. По его словам, этим решением парламент показал, какой «бесчестной диктатурой» является ЕС.