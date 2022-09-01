Во Франции захотели сделать свою армию первой в Европе Макрон запланировал сделать французскую армию первой в Европе

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что местные власти приняли обновленную программу вооружений, действие которой рассчитано до 2024 года. По словам главы государства, с помощью этой стратегии французская армия сможет стать первой в Европе. Макрон также указал на необходимость укрепления сил ядерного сдерживания.

Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе, — заявил Макрон в ходе выступления на совещании французских послов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза увеличат оборонные расходы на €200 млрд, поскольку европейским лидерам необходимо компенсировать десятилетия сокращений и экономии на военных бюджетах стран ЕС. Фон дер Ляйен считает, что Европе необходимо скоординировать свои действия по закупкам и производству военной техники, чтобы укрепить оборонно-промышленную базу НАТО.

До этого специалист по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев заявил о попытках НАТО добиться военного превосходства. По его словам, военный бюджет Альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы.