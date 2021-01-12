Во Франции зафиксирована побочная реакция на вакцину Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/2fa938ca-54e2-11eb-92e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rey Sotolongo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Побочная реакция аллергического характера на вакцину против COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech зафиксирована во Франции, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

По его словам, серьёзных последствий после побочной реакции выявлено не было.

У нас в стране один случай побочного действия аллергического характера, — отметил Веран, слова которого приводит РИА Новости.

Министр также добавил, что в стране частота случаев побочного действия соответствует той, которая установлена за рубежом: порядка одного случая на 100 тысяч человек.

Кампания по вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech стартовала 27 декабря 2020 года. К 11 января во Франции первые прививки получили 138 тысяч человек.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.