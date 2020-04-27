Во Франции зафиксировали рекордный рост числа безработных

Рекордное месячное увеличение числа полностью безработных (категория А) во Франции зафиксировали в марте. По данным государственной службы занятости Pôle emploi, рост составил 7,1%.
Общее число людей, не имеющих никакой работы, увеличилось на 246 100 человек и составило 3 732 500 человек,
Рост безработицы в республике связан с карантинными мерами, введёнными из-за пандемии COVID-19. Правительство Франции составило план выхода из коронавирусного кризиса. Премьер-министр Эдуар Филипп 28 апреля представит документ парламенту и, вероятно, анонсирует ослабление ограничений для граждан и бизнеса. Число жертв коронавируса в стране приблизилось к 23 тысячам, писал NEWS.ru.
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