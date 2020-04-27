Во Франции зафиксировали рекордный рост числа безработных

https://static.news.ru/photo/498b9bdc-887a-11ea-a692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордное месячное увеличение числа полностью безработных (категория А) во Франции зафиксировали в марте. По данным государственной службы занятости Pôle emploi, рост составил 7,1%.

Общее число людей, не имеющих никакой работы, увеличилось на 246 100 человек и составило 3 732 500 человек, передаёт France-Presse.

Рост безработицы в республике связан с карантинными мерами, введёнными из-за пандемии COVID-19. Правительство Франции составило план выхода из коронавирусного кризиса. Премьер-министр Эдуар Филипп 28 апреля представит документ парламенту и, вероятно, анонсирует ослабление ограничений для граждан и бизнеса. Число жертв коронавируса в стране приблизилось к 23 тысячам, писал NEWS.ru.