https://static.news.ru/photo/0a2db8ee-3410-11ea-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о двух случаях заболевания новым типом коронавируса. Они зафиксированы во французских городах Париж и Бордо.

Пациенту в Бордо 48 лет, вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился к врачам с симптомами 23 января. Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо в индивидуальный бокс, — цитирует министра France Info.

Количество заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 896 человек. Из них умерли 26 человек, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не посещать Китай в ближайшее время, а тем, кто находится в республике, — воздержаться от контактов с местным населением.