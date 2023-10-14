Во Франции задержали восемь человек в связи с убийством учителя в школе BFMTV: во Франции задержали восемь человек по делу о нападении на лицей

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские спецслужбы задержали восемь человек в связи с убийством учителя в коммуне Аррас на севере страны, сообщает телеканал BFMTV. По его данным, в настоящий момент под стражей находится и подозреваемый в преступлении.

Восемь человек на данный момент находятся под стражей. Часть из них, включая напавшего, перевозят из Арраса в Леваллуа-Перре (пригород Парижа. — NEWS.ru), где находится Генеральная дирекция внутренний безопасности, — сообщил BFMTV.

Телеканал отметил, что напавший отказывается давать показания. Прокурор по вопросам терроризма Жан-Франсуа Рикар уточнил, что помимо жертвы еще три человека, а не два, как говорилось до этого, получили серьезные ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на учителя и еще нескольких человек во французском городе Аррасе. Преступление произошло утром в средней школе Гамбетта. Злоумышленник во время нападения кричал «Аллах акбар». Его личность установили — это 20-летний молодой человек чеченского происхождения. Нападавший входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в перечень лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.