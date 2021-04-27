Во Франции задержали семь человек по подозрению в терроризме

На территории двух регионов Франции сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек. Все они подозреваются в терроризме. Об этом во вторник, 27 апреля, журналистам сообщил судебный источник. Информацию обнародовало Agence France-Presse (AFP).
Задержания произошли в следующих департаментах: Пюи-де-Дом и Нижний Рейн. Исходя из имеющихся сведений, шесть человек из семи задержанных — представители общины выходцев из Чечни. Ещё один предполагаемый террорист
Ранее сообщалось, что убийство сотрудницы полиции во французском городе Рамбуйе рассматривается как теракт. Об этом заявил источник в силовых структурах.
Расследование убийства передано в антитеррористическую прокуратуру. Нападение произошло около 14:20 по парижскому времени. Коллеги погибшей сумели нейтрализовать напавшего с ножом злоумышленника — его застрелили. Злоумышленником оказался уроженец Туниса. Мотивы преступника неизвестны.