Во Франции задержали россиянина по подозрению в отмывании денег

Гражданин России был задержан в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции, пишет Dauphiné libéré. Его подозревают в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Жандармы обнаружили у мужчины каннабис и €160 тысяч. Задержанного заключили под стражу. 7 февраля он предстанет перед судом.

2 февраля после проверки таможенной службой жандармы моторизованного взвода коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа задержали гражданина России, подозреваемого в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков, — говорится в материале издания.

Автомобиль 28-летнего подозреваемого остановили и досмотрели на пункте взимания платы за проезд на автомагистрали, когда он ехал из Парижа. В ходе обыска в салоне было обнаружено шесть граммов каннабиса и €160 тысяч мелкими купюрами. При этом водитель не смог объяснить происхождение денег.

Мужчина заявил, что проживает в Женеве и является геммологом — специалистом по драгоценным камням. Впоследствии в его доме прошли обыски.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Константин Ким сообщил, что в СИЗО № 7 содержится американский гражданин Андре Хачатурян. Он был ранее задержан по обвинению в контрабанде оружия.

26 декабря 2021 года во время перелёта из США в Армению мужчину арестовали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. У него изъяли пистолет GLOK-17 и патроны.