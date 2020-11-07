Во Франции задержали покушавшегося на жизнь священника

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Французские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на греческого православного священника в Лионе. Он дал признательные показания.

Подозреваемый — 40-летний выходец из Грузии Георгий П. По его словам, он стрелял в священно служителя в отместку за любовную связь с его супругой. Он также завил, что не собирался убивать священника, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, женой подозреваемого является 35-летняя русская женщина. Она также задержана.

Нападение на священнослужителя в Лионе произошло 31 октября. Его обстреляли, когда он закрывал двери храма. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что практически сразу после совершения преступления был задержан посетитель закусочной, который показался полицейским подозрительным. Однако на следующий день его освободили из-за отсутствия оснований для привлечения к ответственности.