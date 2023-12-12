Во Франции задержали известного писателя по делу об изнасиловании Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера по делу об изнасиловании

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Фредерик Бегбедер

Во Франции поместили под стражу писателя Фредерика Бегбедера, передает радиостанция France Bleu. Отмечается, что с раннего утра он находился на допросе в комиссариате города По на юге республики, после чего было принято решение о его задержании.

Прокурор региона Родольф Жарри заявил, что Бегбедер проходит по делу об изнасиловании. Заявление против него подала некая девушка еще минувшим летом. В своей жалобе она указала, что провела ночь с писателем в номере отеля, у них была сначала связь по обоюдному согласию, затем случилась вторая — без согласия.

Ранее судебный иск по делу о сексуальном насилии был подан на футболиста Криштиану Роналду. Американка Кэтрин Майорга утверждает, что изнасилование произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По ее словам, за молчание спортсмен передал ей $375 тысяч.

Женщина впервые обратилась в суд в 2018 году, однако тогда дело было прекращено. Теперь же ее юристы намерены добиться пересмотра этого решения. Сам Роналду все претензии отверг и заявил, что считает изнасилование омерзительным преступлением, которое противоречит всему, во что он верит.

До этого американский актер Дэнни Мастерсон, известный по работе в сериале «Шоу 70-х», получил 30 лет тюремного заключения за изнасилование двух женщин. Он будет отбывать два 15-летних срока, по одному за каждое обвинение. Кроме того, ему придется зарегистрироваться как насильнику.