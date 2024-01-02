Во Франции задержали банду, планировавшую освободить мигрантов В Париже задержали 12 человек, планировавших освободить мигрантов из спеццентра

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Французская полиция задержала 12 человек, которые готовились реализовать план по освобождению мигрантов из Центра временного содержания, сообщила радиостанция Europe 1. По ее информации, нарушители намеревались помочь иностранцам в канун Нового года.

Полиция задержала парижан в тот момент, когда они уже направлялись к зданию, закрыв лица масками. Рядом с местом происшествия был обнаружен фургон, в котором они приехали. В нем сотрудники правоохранительных органов также нашли материалы для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

По информации радиостанции, среди задержанных был один гражданин Италии. Его имя значится в так называемом списке S. Его ведут французские спецслужбы, которые регистрируют иностранцев, представляющих угрозу для безопасности страны.

В центре Санкт-Петербурге тем временем были задержаны свыше 600 человек, нарушивших миграционное законодательство. В ходе всего новогоднего рейда сотрудники полиции проверили и доставили в отделения около трех тысяч человек. При этом в отношении более чем 100 нарушителей полицейские решают вопрос о последующем выдворении за пределы страны.