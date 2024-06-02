Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России Французский политик Филиппо призвал остановить подготовку к войне против России

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Флориан Филиппо

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил в соцсети Х против войны с Россией. По его словам, близкий к правительству немецкий политик рекомендовал «призвать 900 тысяч резервистов в Германии». Филиппо пообещал не сдаваться и продолжать бороться за мир и за то, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну.

Новость, озвученная министром иностранных дел Венгрии, об «обязательном европейском призыве» против России подтверждается с каждым днем! Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к «призыву 900 тысяч резервистов в Германии против России»! Это называется подготовка к мировой войне! Мы, патриоты и бойцы Сопротивления, с самого начала били тревогу и единственные, кто массово выходит на улицы, чтобы встряхнуть страну и избежать самого худшего — войны! — отметил Филиппо.

До этого политик обратил внимание, что финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции происходит на фоне разваливающихся больниц в стране. Люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, подчеркнул Филиппо. Французов вынуждают чувствовать себя виноватыми в государственных расходах, заключил лидер «Патриотов».

Американская газета The New York Times сообщала, что союзники по НАТО постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.