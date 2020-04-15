Во Франции за месяц число заключённых сократилось почти на 10 тысяч

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Число заключённых во французских тюрьмах за месяц сократилось на 9 923 человека. Об этом заявил директор администрации пенитенциарных учреждений Стефан Бреден.

Столь резкое снижение численности людей, находящихся в тюрьмах, необходимо для предотвращения заражения заключённых коронавирусом. По данным на 15 апреля, за решёткой во Франции находятся 62 650 человек.

Вспышка COVID-19 произошла в тюрьме округа Кук в Чикаго. Там инфекцией заразились как заключённые, так и надзиратели, писал NEWS.ru.