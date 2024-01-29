Во Франции за двойное убийство мужчину посадили на 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Франции суд приговорил к 30 годам заключения работника лесопилки Валентена Маркона, который убил двух коллег в мае 2021 года, передает агентство AFP. Преступление произошло в коммуне Плантье в департаменте Гар на юге страны.

Мужчина после убийства некоторое время скрывался в лесу. К его розыску привлекли сотни жандармов, а также беспилотники и вертолеты.

Просить об условном досрочном освобождении он сможет только через 15 лет. Сторона обвинения требовала, чтобы эта возможность для него открывалась лишь спустя 20 лет после отбытия срока.

Ранее в Казахстане пограничники задержали 31-летнего россиянина, подозреваемого в совершении двойного убийства на территории РФ. Мужчина намеревался выехать в Узбекистан. Подозреваемый был объявлен в России в федеральный и межгосударственный розыск в рамках уголовного дела. В настоящее время он находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено после того, как 23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от жительницы Казахстана, которая сообщила, что ее подруга, проживающая в этом городе, перестала выходить на связь.