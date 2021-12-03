Во Франции выявили девять случаев заражения штаммом «омикрон»

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции Franceinfo заявил, что в стране зафиксировали девять случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, заражения подтвердились в регионах Реюньонь, Овернь-Рона-Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Пэи-де-ла-Луар и Гранд-Эст.

Девять случаев подтверждены в пяти разных регионах, — сказал Веран.

Он не исключил, что штамм «омикрон» циркулирует по Франции уже несколько недель. Веран добавил, что пик пятой волны пандемии COVID-19 в стране ожидается к концу января.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

Ранее первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили на Шри-Ланке. Заболевший вернулся в островное государство из ЮАР. В настоящее время его поместили на карантин.

Также первый случай заражения «омикрон»-штаммом выявили в Греции. Заболевший с лёгкими симптомами находится на карантине.