Во Франции выступили против поставок кассетных снарядов Киеву Французский депутат Лашо осудил поставки Киеву кассетных боеприпасов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Американские поставки кассетных боеприпасов на Украину несут серьезную угрозу для гражданского населения и противоречат Конвенции 2008 года о запрете на применение этого вида оружия, заявил французский депутат Бастьен Лашо. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на текст заявления парламентария, Лашо задался вопросом, почему официальный Париж не осудил решение Вашингтона о поставках Киеву таких снарядов.

Эта конвенция направлена ​​на ликвидацию кассетных боеприпасов. Франция является участником этого договора. Однако во время решения США поставить Украине кассетные боеприпасы Франция не выразила своего осуждения. Хуже того, ее представители даже заявили, что «понимают» решение о поставке этого оружия, — подчеркнул депутат.

Он также напомнил об угрозе, которую несет применение кассетных снарядов, особенно для гражданского населения. По словам Лашо, эти боеприпасы опасны не менее противопехотных мин, их неразорвавшиеся части способны убивать даже спустя годы после конфликтов.

Это оружие стало причиной более тысячи жертв в прошлом году, особенно на Украине и в Сирии, рост составил 83% за год. Среди этих жертв 95% составляют гражданские лица, — рассказал французский парламентарий.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что 26 сентября ВСУ обстреляли Донецк с применением кассетных боеприпасов. Всего было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.