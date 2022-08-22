Во Франции высмеяли политику ЕС по экономии энергии Обозреватель Boulevard Voltaire Леруа высмеял политику ЕС по экономии энергии

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Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял попытки Европейского Союза (ЕС) ограничить потребление электроэнергии, а также саму политику по борьбе с энергокризисом. Он рассказал о гипотетическом сценарии, в котором президент Франции Эммануэль Макрон в конце зимы 2023 года подводит итоги успешно пройденной зимы и поздравляет французов. Журналист добавляет, что французские власти будут радоваться «едва тёплым обогревателям».

На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы, — написал Леруа.

Он также посмеялся над заявлением еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, которые порекомендовал европейцам отказаться от кондиционеров. Публицист отметил, что французы скоро будут подавать на стол замороженную картошку фри и ещё живую курицу. Он пошутил, что «месть — это блюдо, которое подают холодным».

Читатели британской газеты Daily Mail ранее возмутились прогнозом по стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которые дорожают из-за кризиса с поставками энергоресурсов после отказа от российских газа и нефти. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что счета за электроэнергию в Британии могут взлететь в апреле до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей). Многие пожаловались, что сумма в шесть раз превышает показатели марта. Некоторые призвали национализировать энергетику, водоснабжение, транспорт, так как это базовые права человека.