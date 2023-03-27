Во Франции высмеяли новые санкции ЕС против Москвы Французский политик Асселино: антироссийские санкции становятся нескончаемой шуткой

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франсуа Асселино

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что введение нового пакета антироссийских санкций говорит о неработающих предыдущих рестрикциях. К этому можно относиться как к нескончаемой шутке, отметил он в Twitter.

[Глава ЕК Урсула] фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка! — подчеркнул политик в сообщении.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала ее спецоперации на Украине. Только последний пакет ограничений ЕС оценивается в €11,4 млрд. В Евросоюзе уверяют в сокращении экспорта в Россию почти наполовину по сравнению с 2021 годом, и импорта — почти на 60%.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции выглядят несправедливыми. На Сербию давят, а товарооборот с Москвой растет у стран, которые ввели рестрикций в отношении России, отметил дипломат.