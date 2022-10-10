Во Франции выросли очереди на заправках на фоне нефтяных забастовок

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очереди на автозаправках выросли во Франции на фоне забастовок работников нефтяных компаний TotalEnergies и ExxonMobil с требованием повысить зарплату. Это усугубило кризисную ситуацию в стране во время энергетического кризиса, сообщает The Guardian.

Проводит забастовки французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда». Сотрудники компаний массово не выходят на работу, из-за чего и возникают перебои с поставками топлива на АЗС. Работники TotalEnergies добиваются немедленного повышения зарплаты на 10% после того, как энергетическая компания зафиксировала рекордную прибыль из-за резкого роста цены на нефть.

На сегодня свою работу приостановили три нефтеперерабатывающих завода компании, включая крупнейший в Нормандии. Забастовки длятся почти две недели. Работники компании ExxonMobil, которые тоже участвуют в забастовках, требуют повышения зарплаты уже несколько недель.

На заправочных станциях, особенно в районе Иль-де-Франс, окружающем Париж, и на севере страны, очереди растягиваются в ожидании почти по два часа.

Ранее сообщалось, что жители Франции начали массово скупать термобелье и шерсть для вязки теплых вещей после того, как правительство объявило о мерах по экономии энергии в зимнее время года. Французы хотят одеться потеплее из-за того, что температура в офисах и квартирах резко упадет.