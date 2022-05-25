Во Франции ввели талоны на продукты

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Во Франции, из-за рекордной с 1985 года инфляции, возможности покупать хорошие продукты питания лишились около 8 млн жителей. В целях их поддержки власти решили ввести продуктовые талоны на сумму от €30, сообщает издание linternaute.

В ряде городов уже начали выдачу таких талонов. В частности, в Элесме их получили две тысячи человек. В мэрии пожаловались, что этого «определённо недостаточно».

Французские власти пока точно не определились, кому в первую очередь выдавать талоны на продукты. В качестве приоритетных категорий населения называются молодёжь с низкими доходами и семьи с детьми. Кроме того, рассматривается возможность увеличения суммы, предусмотренной в талоне, до €50.

Ранее в МИД РФ заявили, что мировой продовольственный кризис – дело рук самих западных стран. Их лидеры допустили «макроэкономические» просчёты, наращивая санкционное давление на Россию. Депутат Госдумы Ярослав Нилов, в свою очередь, отметил, что в случае отказа западных стран от российских энергоресурсов, они останутся в стране и будут работать на её благо. В результате урожай в РФ значительно вырастет и страна сможет спасти от голода «полмира».