Во Франции ввели талоны на дрова из-за резкого роста цен на энергию Ouest France: французы начали получать талоны на дрова из-за резкого роста цен на энергию

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Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от €50 до €200, чтобы помочь справиться с растущими ценами на электроэнергию, пишет издание Ouest France. Талон можно получить при предъявлении именного счета или справки для домохозяйств с коллективным отоплением, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму €50.

Правительство приняло меры, чтобы помочь домохозяйствам справиться с растущими ценами на электроэнергию, — говорится в статье.

Размер помощи будет зависеть от дохода заявителей и их семейного положения: при чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму €100. По оценкам французских властей, талоны смогут получить порядка 70% из примерно 2,6 млн домохозяйств, отапливающихся дровами.

Ранее Washington Post сообщила, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдаются нехватка дров и их воровство. Сообщается, что бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Польше чиновники рассматривают возможность раздачи противодымных масок: по их мнению, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться.

Одной из наиболее пострадавших стран оказалась Германия, где сумма счета за электроэнергию в августе выросла на 70%: как рассказал один из местных пенсионеров, после уплаты счетов за свет и тепло у него останется всего около €365 на питание, лекарства и проезд. Одновременно резко вырос спрос на услуги трубочистов, поскольку немцы озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей.