Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Франции ввели по стране максимальный уровень террористической угрозы, сообщил портал Europe 1. Это произошло после убийства школьного учителя в городе Аррас, а также на фоне роста угроз из-за эскалации в секторе Газа. Отмечается, что уровень «опасность теракта» является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.

Премьер-министр Элизабет Борн решила поднять план Vigipirate до уровня экстренного нападения, — сказано в публикации.

Ранее 13 октября 20-летний злоумышленник напал с ножом на учителя в учебном заведении города Аррас с криками «Аллах акбар!». Вскоре его задержала полиция. Его брат также проходит по делу. В результате атаки погиб 40-летний учитель французского языка. Пострадали еще два человека, оба находятся в тяжелом состоянии. Стычка между нападавшим и жертвами произошла во дворе учебного заведения. Никто из школьников не пострадал.

Позже стало известно, что нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он родился в России в 2003 году и закончил ту же школу, куда ворвался с ножом. Отмечается, что он уже был под наблюдением правоохранителей за радикальный исламизм. Кроме того, выяснилось, что его брат был судим во Франции за пропаганду в социальных сетях идей «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена).