Во Франции временно закрыли школу из-за угроз учителям

https://static.news.ru/photo/e3d7c834-5415-11eb-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Школа во французской коммуне Рьом временно приостановила работу из-за поступающих в адрес учителей угроз.

Чтобы защитить учеников и преподавателей, мы решили закрыть лицей в связи с поступившими оскорблениями и угрозами убийства, — цитирует ТАСС представителя образовательного учреждения.

В местной прокуратуре заявили, что учителя стали получать угрозы по электронной почте на прошлой неделе. Они содержали изображения, имеющие отношение к джихадизму.

Полиция начала расследование. В его ходе были задержаны два подростка. Одного из них вскоре отпустили, а второго поместили под арест.

В середине октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний выходец из ЧечниАбдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета муфтиев России муфтий Шейх Равиль Гайнутдин заявил, что убийства и насилие нельзя считать поступками, очищающими честь ислама и пророка Мухаммеда. В то же время он осудил публикации карикатур на пророка Мухаммеда и назвал это провокацией.