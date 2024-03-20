Во Франции впервые дали убежище бежавшему от мобилизации россиянину

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Национальный суд по вопросам убежища Франции (CNDA) впервые предоставил убежище гражданину России, которому грозила мобилизация, передает «Коммерсант». По данным издания, адвокаты считают, что дело молодого человека поможет юристам в новых исках.

Как сообщает издание, россиянин отказался комментировать решение суда, а также запретил защите раскрывать личные детали дела. Член Парижской коллегии адвокатов Юлия Ямова, представлявшая интересы истца, рассказала изданию, что судей удалось убедить в том, что выпускник вуза в РФ, зачисленный в запас после военной кафедры, действительно мог быть призван для участия в военных действиях.

Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт. <...> Суд также учел мнения экспертов, считающих, что призывная кампания в рамках «частичной мобилизации» проводилась с многочисленными нарушениями закона, — говорится в сообщении.

Ранее правительство Норвегии отказало гражданину России и бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву в предоставлении убежища. Однако при этом страна не собирается его депортировать, так как эта процедура может быть для него «слишком опасной».